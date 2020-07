Nessuno amerà ricordarlo, ma ieri, 14 luglio, cadeva l’anniversario di quello storico giorno in seguito al quale Luigi XVI dovette per forza mettere in agenda un decisivo rendez-vous con monsieur de Robespierre, a proposito del quale avrebbe poi confidato: “E’ stato un incontro istituzionale con un membro del Comitato di Salute Pubblica, come dato il mio ruolo ne tengo molti. E voglio dirvi: mi ha fatto un’ottima impressione, quel Maximilien”.