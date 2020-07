Mascherine, lockdown, asintomatici. I déja vu del coronavirus

Gli altri interessi italiani legati ad Atlantia e alle infrastrutture si fanno sentire col governo

Le idee non usate ma sempre usabili

C'è anche questa linea qui

Il ministro Roberto Gualtieri un po' ha ragione e mostra di essere “un po' più ministro degli altri” e un po' sembra, a volte, indifferente ai fatti politici e fin troppo imperturbabile. Comunque constata i segnali incoraggianti dell'economia

Qui lo abbiamo criticato e preso in giro in mille modi ma in questi casi urge solidarietà, rubiamo le parole a Matteo Renzi

Gli aggiustamenti delle regole italiane, ancora all'avanguardia nel mondo (poi di parla anche di trolley)

Il brutto è l'aria di déjà vu

E si riparla dei silent spreaders

Niente Huawei in UK

In Italia invece pressioni da entrambe le parti

Un'interpretazione dei progetti di Intesa Sanpaolo

Fare il ministro dell'ambiente per Macron, lavoraccio

Finisce la storia del trolley vietato

Le assoluzioni fuori tempo

La fantasia era sopravvalutata

Budelli e la rule of law

Bacche dolci e aspre di stagione per tutti