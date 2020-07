Un'intervista di Conte e una soluzione di Renzi sulla questione Autostrade

Giuseppe Conte prende posizione sulla questione Autostrade e diffonde la sua intervista al giornale più schierato per la revoca della concessione. Mentre arrivano controfferte di Aspi.

Matteo Renzi ha una soluzione, piuttosto statalista e costosetta ma è una soluzione

Nicola Zingaretti resta sardinista, mentre si avvicinano le regionali

Conte e Merkel (di cui Di Maio gli aveva parlato bene) d'accordo sul fondo ricostruzione

Intanto David Carretta recensisce Repubblica



Poche nascite, anzi pochissime. Se fosse un problema congiunturale potremmo dire che serve lo choc positivo da ripresa per farle risalire, ma ci sono anche tante determinanti di lunga durata. Comunque per cena date uno sguardo a tutta la situazione della popolazione in Italia

Meno male

Questo è un fatto importante

In Cina dicono che c'è ripresa ma in generale per l'economia è dura