Bagnai, il diversamente negazionista

Si sono aggiunti ultimamente i negazionisti del Covid, i negazionisti dei cambiamenti climatici, quelli della sfericità del pianeta, va a finire che basterà rispondere no grazie quando ti offrono un caffè e passerai anche tu per negazionista di nuovo tipo. Un po’ troppo, per un termine nato in maniera specifica contro chi voleva nascondere il genocidio degli ebrei. E tocca quindi ammettere che non ha tutti i torti il leghista e senatore Bagnai, a farlo notare. E a polemizzare su Twitter con chi a così pigra abitudine si è ormai piegato. Può darsi polemizzi, Bagnai, e comunque giustamente, perché non accetterebbe di essere definito, lui stesso, negazionista, per quella banalità di voler negare alla povera gente il diritto elementare al tentativo di una vita meno peggio. Probabile preferisca stronzo.