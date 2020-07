Ridare il ponte ai Benetton per una questione materiale

Facciamo pure che il giorno prima Merlo intervisti Piano per Repubblica, su incarico di Molinari, o che quello dopo Molinari intervisti Piano per Repubblica perché se lo dice da solo, o perché è stato Elkann a suggerirlo, o perché un ponte s’inaugura ogni tot: la prima perché l’avevi pensato, la seconda perché era stato deciso, la terza perché ormai c’erano i buchi fatti, la quarta perché prima di asfaltarlo, il ponte, tanto valeva la pena dirne, la quinta nell’attesa che inventassero il motore a scoppio o che scoprissero l’unione più breve tra due punti, e via così. Che vabbé. Ma volete dirglielo, sì o no? Lo volete spiegare ai Vito Crimi, a quelle teste rarissime nate apposta per governarci, che quel cazzo di ponte tocca ai Benetton perché è in pura lana vergine?