Un dibattito su Berlusconi

Si apra il dibattito: poteva un essere umano normale con normale curiosità, normali informazioni e normalissimo comprendonio, sapere per certo che nella Cassazione del 2013 Berlusconi sarebbe stato condannato senza meno e quindi espulso dal Senato con legge retroattiva, e questo a prescindere da qualsiasi registrazione di qualsiasi dottor Franco? Poteva o non poteva? Se non era completamente scemo, non è che poteva, doveva. E se si guadagnava la vita scrivendo, magari lo scriveva pure. Chiuso il dibattito.