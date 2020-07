Prodi e Berlusconi nell'antica Grecia

Erodoto fu particolarmente avaro circa i dettagli e le voci che rimbalzarono a lungo per tutta l’Ellade intorno a Leonida e alle sue Termopili. Riferirono, pare, alcune fonti, che l’eroe spartano, pressato dallo strapotere dell’esercito di Serse e pugnalato dal tradimento di Efialte di Trachis, il quale aveva indicato ai persiani il sentiero per coglierlo alle spalle, avrebbe per un momento ceduto allo sconforto e tentato un accordo con gli invasori. Fu Temistocle a stopparlo, rivolgendogli una dura rampogna davanti alla quale la sciagurata intenzione svanì come neve al sole. Non senza la reazione piccata del leggendario condottiero: “E tu, o Temistocle, che rompi la minchia a me per un tradimento pensato appena, su Prodi e Berlusconi niente?”.