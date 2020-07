Chi glielo spiega ai Cinque stelle perché ci serve il Mes

Il Mes, e prendiamo il Mes, e guai se ci lasciamo sfuggire la barcata di miliardi del Mes, e tutti i giorni con ‘sto Mes. Che certo. Che perfino l’ultimo cretino sarebbe in grado di capire perché ci serve il Mes. E lasciando pure da parte il terribile Salvini. Ma chi glie lo spiega, ai cinque cosi? Ci prova l’alleato strategico? Zingaretti? Il Berlinguer del terzo millennio? Del compromesso storico numero bis? Voi dite? Che tenta con quelli? E come li schioda? Come li convince, quelli, dopo dieci eroici anni passati al bar di sotto per capire cosa accidente fossero, i benedetti buoni del Tesoro, che i buoni adesso sono i cattivi?