Sfiorivano le viole

I coniugi Friebel – la notiziola finì sui giornali qualche anno fa – non riuscivano a spiegarsi come mai i curatissimi fiori dell’aioletta davanti a casa continuassero a seccare un anno dopo l’altro. Lo capirono in seguito, grazie a un anonimo dvd dove un signore, al quale il signor Friebel aveva a suo tempo tamponato l’auto, compariva ben dodici volte mentre faceva la pipì a spruzzo sulle violette della coppia. E allora? E allora niente. Solo che ieri mi è capitato di ascoltare una leader di notevolissima statura e manco sapevo se quella Meloni lì possedesse un giardinetto.