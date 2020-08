Metodi alternativi per gestire la canicola del caso Roma-Raggi

“Non mettete i ghiaccioli nella vagina”. Per spiegarci. Avvisarono i medici britannici, esattamente un anno fa, sul come e sul perché la pratica che stava prendendo piede nel loro paese, vale a dire fronteggiare il gran caldo ficcandosi ghiaccioli nelle parti intime, non solo non procurasse beneficio ma avrebbe potuto, all’opposto, portare a conseguenze gravi. Noi provinciali, poi provinciali comme d’habitude, ci stiamo pertanto interrogando se il segretario del Partito democratico, mancante di vagina come si può supporre (e ancora non si capisce se sia meglio o peggio) potrebbe fronteggiare la canicola del caso Roma-Raggi affidandosi alla scienza inglese, o al gelo fugace del calippo.