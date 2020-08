Fa più scandalo il lato A di un miliardario o il lato B di una 13enne?

Certo che siamo un paese dove i buoni sentimenti debordano. Tutti ad accaldarci, in questi giorni, su quanto sia più consono pubblicare il lato A di un vecchio miliardario, augurandosi apertamente che ci resti secco per come la pensava, piuttosto che il lato B di una tredicenne la cui madre ha osato mostrare le gambe in televisione, convinti senza dirlo che la piccola intanto sia già zoccola.