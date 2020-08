Il piccolo Gioele e l'informazione

Il corpo del piccolo Gioele è stato trovato smembrato, la testa di qua, il tronco senza arti di là, spuntava solo un pezzetto di femore, non aveva le orecchie, un accenno di naso, ma proprio un’ombra, forse l’hanno sbranato dei cani randagi, forse dei cinghiali neri, in zona le scrofe sono aggressive, poi spiace per l’informazione omissiva, ma degli occhioni di Gioele i giornalisti non scrivono nulla, saranno stati i soliti cani, o magari i soliti vermi. Bah! Vogliamo sperare, con la Carta di Treviso, che si sarà più precisi al prossimo.