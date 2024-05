Provi l'Anpi a immaginare i fratelli Cervi con la prostata

L'ultmo baluardo nostro apre una guerra sorda contro l'ebreo genocida, il nazista nuovo, il ladro di bambini, il solito usuraio. E dà il via libera all'aumento dell'iva sui pannolini

Paranoico, ti dicono. E sarà vero. Quanto a me, noto questo. Una vita senza chiedere aiuti. Più un rapporto sereno, per 75 anni, tra me stesso e la mia pipì. Essa con me, io con essa, buongiorno all’alba, arrivederci la sera, e ognuno per la sua strada. Bon. Arrivo ai 76 e tutto si sconvolge: il più modesto degli zampilli sgomita ora dentro di te. Vuole uscire. Lo pretende. Vivi nel panico. E l’ultimo baluardo nostro, l’Anpi, apre una guerra sorda contro chi? Contro l’ebreo genocida, il nazista nuovo, il ladro di bambini, il solito usuraio. L’Anpi moderna alle prese con la tradizione, mentre dovrebbe con l’attualità, impegnata su quisquilie che non mastica. Dove non un corteo, dicasi uno, convocato contro il vero fascismo del Capitale. Contro Meloni la nazista cui concede, anzi, il via libera del 10 per cento in più sull’iva dei pannoloni. Complimenti vivissimi: provi solo a immaginare i sette fratelli Cervi tutti e sette con la prostata.