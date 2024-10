L'Onu dei guardoni ha trovato la sua mascotte

“Il governo ha sospeso immediatamente la concessione di ogni nuova licenza di esportazione per materiali di armamento verso Israele”, dice Giorgia Meloni

“Il governo ha sospeso immediatamente la concessione di ogni nuova licenza di esportazione per materiali di armamento verso Israele, ai sensi della legge 185 del 1990, quindi tutti i contratti firmati dopo il 7 ottobre 2023 non hanno trovato applicazione”. Dopo il 7 ottobre 2023. E in questa fine analista italiana, leader decisa e tempestiva, l’Onu dei guardoni ha finalmente trovato la sua mascotte.