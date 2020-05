Il ritorno del polpo nel canàl

Ora che tutto riapre, che anche la Laguna si rianima e non subito, ma un domani magari anche il giapponese ritorna, e il gondoliere riprende il remo in mano, e il vaporino si riaccosta, e ritornano a scorrerre le ombrete nel bàcaro del sotoportego, ora che Venezia è di nuovo la vera Venezia e perfino l’Harry’s bar si rassegnerà a concederti quei tre peoci per quattromila euro, l’immagine più stupefacente, forse la più dolorosa, sarà vedere il famosissimo polpo tornato nel canàl mentre imbocca la Venezia-Belluno.