Credito per il Fatto

I 2 milioni e mezzo per il Fatto quotidiano chiesti da Seif a Unicredit e garantiti dal Mediocredito Centrale saranno coperti dal denaro pubblico, cioè da noi, in base alla legge 662 del 1996, mentre le disposizioni prese dal governo dopo il Covid non c’entrano niente. Lo ha scritto ieri, nell’editoriale di prima pagina del giornale stesso, l’attuale fidanzato sul momento di preciso non ricordo se di Davigo o di Casalino.