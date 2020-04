Greta Thumberg si è sbilanciata

Greta Thunberg? Sembra contenta. Ha lodato proprio ieri il piano straordinario per la ciclabilità annunciato dal sindaco di Milano in seguito all’emergenza coronavirus: “Milano – ha voluto tuittare Greta – sta introducendo uno dei piani più ambiziosi in Europa per riallocare lo spazio stradale”. Vero. E ha affermato ciò, attenzione, senza ancora conoscere il progetto di corsie preferenziali che la metropoli lombarda ha intenzione di riservare alle carrozze a cavalli destinate a portare negli ospedali i nuovissimi respiratori in castagno.