Tira un'Aria struggente

Durante la puntata di “L’Aria che tira”, su La7, Myrta Merlino si è inginocchiata in diretta per mostrare la propria vicinanza al Black Lives Matter e per omaggiare George Floyd, l’afroamericano ucciso a Minneapolis. Lei biondissima. Lui, poveretto, nerissimo. In un silenzio assoluto. Una scena struggente. Ancora non s’era rialzata e s’è rimessa a parlare.