Ipocondriaci foglianti

I lettori se ne saranno forse accorti da soli. Nel caso non fosse capitato, glielo diciamo noi. Questo giornale, Il Foglio, che se scoppia la terza guerra mondiale non ne dà notizia, salvo confezionare due magnifici editoriali e uno stimolante girotondo di opinioni il giorno appresso; che se l’Italia vince gli Europei di calcio non fornisce il risultato, la cosa suonerebbe infatti eccessivamente da tangheri, però organizza nel mese successivo il più bell’inserto sportivo rintracciabile su piazza, ebbene, questo giornale fondato nel 1996, le prime vere notizie, con tanto di infografiche, le ha date nel 2020. Sul coronavirus. Per alti e civici motivi, penserà qualcuno. No. Il suo gruppo dirigente è costituito da ipocondriaci cagasotto.