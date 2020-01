Il coronavirus senza allarmismi, complottismi e fake news

Guarda qui la mappa aggiornata del contagio per seguire la diffusione del coronavirus in Cina e nel resto del mondo.

29 GENNAIO 2020

Novità sul virus

I casi di coronavirus confermati, secondo le autorità sanitarie cinesi, sono 6.055. Il bilancio delle vittime è salito oggi a 132.

Il tasso di mortalità si aggira, per ora, intorno al 3 per cento. La stima è probabilmente in eccesso perché i contagi dichiarati finora dalla Cina riguardano solo i casi confermati, ma potrebbero essercene altre migliaia (non tutte le persone sviluppano sintomi). James Lawler, infettivologo dell'Università del Nebraska, ha spiegato su Axios che i virus come il 2019-nCoV causano più allarme nell'opinione pubblica perché, a differenza dell'influenza, non ci sono contromisure iniziali come vaccini, antivirali, test diagnostici e sistemi di monitoraggio.



Il Monde ha realizzato una precisa infografica animata che mette a confronto la pericolosità di diversi virus, batteri e parassiti. Clicca sull'immagine per andare alla versione interattiva:

Le prime immagini del nuovo coronavirus

Il centro cinese per i dati microbiologici e l'Oms hanno pubblicato le prime immagini al microscopio elettronico del patogeno, isolate da un paziente il 6 gennaio:



Come funziona la guerra globale al nuovo coronavirus

Le notizie che riguardano l'Italia

Vertice all'Iss

Il ministero della Salute ha comunicato che anche questa mattina si è riunita la task-force coronavirus 2019-nCoV, “con esperti dell'Istituto superiore di sanità, virologi, società scientifiche e tutti i professionisti coinvolti per valutare l'evoluzione dell'epidemia”. La task-force ha confermato che le linee guida diffuse ieri sera dall'Oms sono già applicate nel nostro paese.

Farnesina, domani parte il volo per il rientro degli italiani

L'unità di crisi della Farnesina, in coordinamento con il ministero della Difesa e quello della Sanità e l'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, sta organizzando un volo per rimpatriare i cittadini italiani rimasti a Wuhan, la città cinese maggiormente coinvolta dall'epidemia del nuovo coronavirus. Il volo, previsto in partenza dall'Italia domani (30 gennaio) una volta acquisite le autorizzazioni da parte cinese, raggiungerà direttamente l'aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato. All'arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario definito dal ministero della Salute.

Cosa ha detto il ministro della Salute

“Sono state fatte verifiche su tutti i casi sospetti di coronavirus di questi giorni (in Italia, ndr) e sono tutti negativi”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad Adnkronos. “Siamo nel pieno della stagione influenzale: non bisogna scambiare sintomi naturali con una patologia specifica di cui, lo ribadisco, sono stati certificati solo otto casi in tutta l'Unione europea”.

Effetti economici

Secondo l'ufficio studi di Confcommercio i dati Istat di oggi segnalano che il quadro internazionale, già debole, rischia di subire un ulteriore deterioramento per gli effetti della crisi sanitaria. I servizi turistici sono i più colpiti. Confturismo dice che per ora l'effetto sul turismo italiano è significativo, seppure circoscritto. I danni economici per il settore saranno calcolabili in funzione della durata dell'epidemia e del blocco dei flussi turistici cinesi.

Soffre anche il lusso. È presto per dire se e in che misura ci saranno ripercussioni sull’economia italiana, ma tutto questo ha sicuramente peggiorato la percezione del rischio del settore dei manufatti di marca a livello europeo, di cui Italia e Francia rappresentano i principali paesi produttori. Il “travel retail” diminuirà con impatto negativo sul settore. Riflessioni e analisi:

Cosa sta succedendo in Cina e nel resto del mondo

I principali voli sospesi

Il ministero del Turismo e della Cultura di Pechino da lunedì scorso ha bloccato tutti i viaggi organizzati di turisti cinesi verso l'estero.

Per timore del contagio, molte compagnie aeree in tutto il mondo stanno riorganizzando i propri piani di volo verso la Cina: Seul ha consigliato ai suoi cittadini di non andarci e molte compagnie sudcoreane hanno interrotto i voli. La British Airways ha sospeso i viaggi con effetto immediato. La compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific ha deciso di dimezzare i suoi voli verso la Cina continentale “fino a nuovo avviso” e la United Airlines, la più grande compagnia aerea americana che opera in Cina, ha tagliato 24 dei suoi voli fino all'8 febbraio, anche a causa di “un significativo calo della domanda” che rende antieconomico mantenere aperte le rotte. Sospesi anche i voli di Air Canada, dell'indonesiana Lion Air e della finlandese Finnair.

Effetti economici

La catena statunitense di caffetterie Starbucks ha chiuso più della metà dei suoi 4.300 negozi in Cina e ha avvertito che la situazione del gigante asiatico avrà un impatto sui suoi conti annuali. “Al momento non possiamo ragionevolmente stimare l'impatto sul business”, ha detto il cfo della compagnia, Patrick Grismer, e ha ricordato che la Cina ha rappresentato circa il 10 per cento dei ricavi globali della società nel primo trimestre dell'anno.

Abbiamo visto con la guerra dei dazi con l’America quanto un rallentamento della seconda potenza economica mondiale influisca sul resto del mondo. Oltre ai morti, e alla paura del contagio, c’è da considerare anche il fattore economico, e quello che politicamente sta succedendo intorno all’emergenza sanitaria.

