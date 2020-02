DALL'ITALIA

Escludere dalla scuola gli alunni provenienti dalla Cina, tenendoli in osservazione per un periodo di 14 giorni. Lo chiedono i presidenti di Veneto (Zaia), Lombardia (Fontana), Friuli Venezia-Giulia (Fedriga) e il vicepresidente del Trentino Alto Adige (Fugatti), tutti della Lega. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: “Non ci sono motivazioni per procedere all’esclusione”. Trasferiti in quarantena gli italiani arrivati da Wuhan.

“Proporremo modifiche all’accordo con la Libia”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Calano le immatricolazioni auto a gennaio. Secondo il ministero dei Trasporti sono state 155.528, il 5,9 per cento in meno rispetto a un anno fa.

Rigettato il ricorso di Vivendi contro l’avvio al processo di fusione tra Mediaset e la sua controllata spagnola.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,9 per cento. Differenziale Btp-Bund a 139 punti. L’euro chiude in calo a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Il dibattito sulle pensioni all’Assemblea nazionale. Ieri in Francia il Parlamento ha iniziato a discutere la riforma proposta dal governo che prevede l’introduzione di un “sistema universale” e la cancellazione dei 42 regimi speciali esistenti. Le opposizioni hanno presentato 22mila emendamenti, 19mila sono della France insoumise. Durate la giornata di ieri ci sono stati scioperi e manifestazioni.

Nell’Ile-de-France, i funzionari pubblici responsabili della raccolta dei rifiuti sono in sciopero da dieci giorni.

L’Iran è pronto a collaborare con l’Ue per l’accordo sul nucleare, ha detto, come riporta l’agenzia iraniana Isna, il presidente Hassan Rohani durante l’incontro con l’Alto commissario per la politica estera e la sicurezza, Josep Borrell, ieri a Teheran.

Sono iniziati i nuovi colloqui sulla Brexit. Il caponegoziatore Barnier ha detto che se Londrà non vorrà allinearsi alle norme europee un accordo commerciale esente da dazi doganali sarà impossibile.

L’Isis ha rivendicato l’attentato a Londra, a Streatham, dove domenica un uomo sotto sorveglianza ha accoltellato due persone.

Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in una caserma della polizia francese. Non ci sono stati morti.