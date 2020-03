Tutta l'Italia in quarantena. Conte firma il decreto “io resto a casa”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, che saranno estese a tutto il territorio italiano le misure già attive in Lombardia e in altre 14 province per contenere il contagio del coronavirus: "Tutta Italia sarà zona protetta".

Il premier ha sottolineato come l'urgenza di contrastare l’avanzata del virus impone l'obbligo di "rinunciare tutti a qualcosa per tutelare la salute dei cittadini. Oggi è il momento della responsabilità. Non possiamo abbassare la guardia".