Dove si è diffuso il coronavirus. La mappa dei contagi

Era il 31 dicembre 2019 quando la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan aveva per la prima volta inviato una segnalazione all’OMS nella quale informava l'agenzia di avere registrato in tutta la provincia di Hubei un rilevante numero di casi di polmonite derivanti da cause ignote. La diffusione di quello che verrà chiamato 2019-nCoV era iniziata verso la metà del mese (mentre i primi casi di persone che manifestavano i sintomi del contagio erano stati individuati già l'8 dicembre). Il 10 gennaio per la prima volta veniva determinata la sequenza genomica del virus: si tratta di un betacoronavirus correlato a quello che ha causato la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS-CoV) e a quello della Sindrome respiratoria acuta grave (SARSCoV). Le ricerche sono proseguite e il 20 gennaio la National Health Commission (NHC) cinese ha scoperto la trasmissibilità da essere umano a essere umano del coronavirus.

Dai primi di dicembre a oggi, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University (qui trovate la mappatura completa dei casi), sarebbero quasi 4.500 i contagi e oltre 100 i morti causati (o concausati) dal virus 2019-nCoV. I ricercatori della Northeastern University e dell'Imperial College di Londra hanno però stimato che il numero di casi potrebbe essere cinque o dieci volte superiore a quanto riportato.

La mappa dei contagi del coronavirus

I casi di contagio in Cina e nel mondo