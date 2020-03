Contro il coronavirus il governo approva il Cura Italia. Ecco tutte le misure

Venticinque miliardi di euro subito per far fronte all'emergenza Covid-19 e finanziamenti mobilitati per 350 miliardi. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge "Cura Italia", che prevede una serie di "misure di sostegno e di spinta" all'economia italiana, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha sottolineato inoltre come, anche tramite questo dl, "il governo è vicino alle imprese, alle famiglie a tutti quelli che fanno enormi sacrifici per il bene comune. Nessuno deve sentirsi abbandonato e oggi questo decreto lo dimostra". Si tratta di "una manovra economica poderosa, non possiamo combattere un'alluvione con gli stracci e i secchi. Ma abbiamo costruito una vera e propria diga protettiva per famiglie, imprese e lavoratori e vogliamo che l'Europa ci segua", ha continuato il premier. "È la prima risposta che diamo all’emergenza", ha spiegato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, aggiungendo che il prossimo intervento è previsto per aprile.

Il dl prevede innanzitutto finanziamenti aggiuntivi per il sistema sanitario e incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - per esempio le mascherine -, e dà maggiori poteri alla Protezione Civile che ora potrà di requisire presidi sanitari e beni, come gli alberghi, per fronteggiare l’epidemia. Rientrano nel decreto anche interventi in favore di famiglie, lavoratori e imprese.

Gualtieri ha spiegato che il decreto segue cinque assi di intervento:

- "Finanziamento aggiuntivo molto significativo per il Sistema sanitario nazionale e la Protezione civile, che vale quasi 3,5 miliardi";

- sostegno all'occupazione, difesa del lavoro e del reddito "affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus". In totale per questo sono stati stanziati 10 miliardi: 1,3 miliardi per il Fondo di integrazione salariale, 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende "con un solo dipendente", oltre all'estensione del congedo parentale a 15 giorni e un voucher baby-sitter da 600 euro, ha specificato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Per i lavoratori in quarantena, si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro come malattia. È prevista inoltre la copertura "di tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme con un assegno di 600 euro per il mese di marzo";

- aiuti al sistema del credito e agevolazione dell'erogazione di liquidità: il dl prevede la sospensione delle rate di mutui e dei prestiti, con garanzie pubbliche;

- sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi. Il decreto legge prevede il differimento al 31 maggio "per le imprese che fatturano fino a 2 milioni" e anche oltre questo limite per le categorie colpite direttamente dalla crisi;

- aiuti ulteriori per le categorie principalmente colpite dalla crisi (per esempio il trasporto merci).