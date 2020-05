Fa più disastri il virus dei tecnici che la pandemia

Si porta molto Bill Gates che avvisò della pandemia cinque anni fa. Un bravo tecnico informatico, lui. A metà del guado della Fase 2 come siamo messi a tecnici, da noi? L’Italia ha scoperto, come sempre il mattino dopo, che la scelta di apricchiare è frutto di un documento in 92 scenari (con 90 si poteva giocare alla Smorfia napoletana) del Comitato tecnico scientifico, un monstrum composto da venti persone, per metà burocrati di ministero, che comanda al posto di Giuseppi. Ma che per elaborare la Smorfia si è comunque rivolto a un centro studi di Trento. C’è il Commissario all’emergenza Arcuri, che ancora sta alle prese col prezzo delle mascherine. Dell’esperto in libera uscita dall’Oms si è già scritto altrove. Poi c’è il commercialista che legge i numeri alle 18 e non si è ben capito chi abbia civilmente protetto nell’emergenza, vista la mattanza di medici senza Dpi e vecchietti in trappola. Poi una pletora di task force di ogni ordine grado, centinaia di espertoni, e boh. Al gradino più alto, c’è l’Istituto Superiore di Sanità che non aveva pronto nessun piano pandemico, cosicché la prima circolare sensata del ministero agli ospedali è arrivata a paziente 1 bello e infettato. In Gran Bretagna, per dire, hanno BoJo: ma hanno anche l’Imperial College. A far rumore di fondo c’è il circo mediatico-virologico: una sparata al giorno non toglie il virus di torno. Da ultima è arrivata la task force ripartenza guidata da remoto dal super tecnico dei telefonini, ma pare non tocchi palla. Ecco, quando si dice dei pieni poteri: la politica ne avrebbe bisogno uno solo, eradicare il virus dei tecnici.