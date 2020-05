De Luca è come Trump

Un effetto collaterale della pandemia con lockdown pure in coppa a Posillipo è che Vincenzo De Luca ha tracimato dalla cerchia dei cultori della materia (il deluchismo) ed è diventato un divo dei social. In una delle sue ultime dirette video ha superato persino le visualizzazioni di Trump. E per l’appunto qui nasce un dubbio. Ieri, mentre inaugurava un nuovo reparto Covid a Boscotrecase, ha fatto un altro show: “Dobbiamo combattere gli imbecilli doppi: l’imbecille normale è quello che non porta la mascherina; poi c’è l’imbecille doppio, che è quello che la porta appesa al collo”. Altro record di like. Avrebbe potuto dire: è importante che l’uso delle mascherine sia fatto in modo corretto. I cittadini campani avrebbero capito lo stesso. Invece, come al solito, ha distribuito insulti. Che è la via per avere successo sui social. E magari diventare come Trump. Appunto.