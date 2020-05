Insomma pare che la Corea del sud dovrà posticipare la riapertura delle scuole per un rialzo di contagi negli ultimi giorni: sembra sia colpa di un super untore, un giovanotto che non riusciva a distanziarsi dai locali della movida tra Seul e Itaewon e che avrebbe finora contagiato 94 persone. Sperando fosse single. Roba che i Navigli sono un convento di clausura. A questo punto qui a Milano chissà cosa succederà, forse blinderanno fino a Natale i parrucchieri, perché c’è stata ieri una grande fuoriuscita di super untori a Casoretto. E’ tornata a casa Silvia Romano e, dopo gli stronzi della domenica che la preferivano rapita, ecco l’assembramento pericoloso dei volenterosi della stampa, accalcati sotto al suo portone come manco stesse distribuendo spritz halal dalla finestra. E niente, la notizia è la notizia e “torneremo ad abbracciarci”, più che uno slogan frusto da fase 1, pare sia diventato un ordine di redazione. Ma a noi ci è venuto in mente il buon Beppe Sala, con un po’ di malinconia.