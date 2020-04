A Riccia’ fa caldo, levate

Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza ed esperto di Sanità pubblica di fama internazionale, è lo stesso esperto di cui l’Oms in una nota ha chiesto di evitare “espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l’Oms o che la rappresenti”. Da quando è arrivato, ha sputato sentenze senza mascherina, ma non ha prodotto un risultato. Ha iniziato dicendo che è tutta colpa delle regioni (parere medico?). Ha detto che nelle Marche sbagliavano a chiudere “per un caso in una regione vicina”, ora è il Toninelli del lockdown. Aveva detto “finalmente abbiamo deciso che i tamponi vengano fatti solo a chi ha i sintomi”, e si è capito invece che sono fondamentali. Nel tempo libero, condivide tuìt anti Trump. Soluzioni da gran scienziato non se n’è viste. Anzi no, ieri intervistato ha detto che uno studio della Casa Bianca (molto bene) “mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24 gradi e 20 per cento di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35 gradi e un tasso di umidità dell’80 per cento la sua permanenza non supera l’ora. Se poi si è al sole bastano 24 gradi (dunque tutti al mare!, ndr). Apperò, la scienza. A Riccia’, se fa caldo, levate.