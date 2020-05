Cene, cornuti e Immuni

Stanno tanto a rompere i maroni contro la app dei tracciamenti anti Covid, gli italiani moderni ossessionati dalla loro privacy e dallo stato Grande fratello manco ci volessero mettere tutti al 41 bis, che poi basterebbe fare la solita gita a Chiasso per scoprire che siamo pur sempre nel paese di Bengodi, in cui ognuno può fare come gli pare restando sconosciuto pure al fisco. In Svizzera ad esempio, confederazione militaresca, stanno pensando di riaprire i ristoranti. E altro che plexiglass: lì si potrà andare, ma i ristoratori avranno l’obbligo di annotare nome cognome e numero di telefono di chi ci va. E non bisogna nemmeno essere Neil Ferguson, il Brusaferro di BoJo, per capire che gli svizzeri hanno chiuso per un pezzo con le cene con le/gli amanti di qualsiasi sesso fluidificante siano. Teniamoci felici la app, e anche le corna.