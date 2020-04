Don Raffaè

Quell’arruffapopolo certissimo e immenso di Matteo Salvini aveva appena finito, un paio di giorni fa, di aizzare via Facebook con la fake che i boss della mafia stanno uscendo tutti dal 41 bis: “Ne stanno combinando di tutti i colori nel nome del virus, ma questa è una vergogna nazionale”, tuonava. “Sono incazzato nero”. Chissà di che colore si incazzerà, forse cammello per sembrare o’ cchiù bello, ora che persino Raffaele Cutolo, col suo ergastolo ostativo e una salute compromessa, ha presentato domanda per ottenere i domiciliari, in base a una circolare del Dap (e non al Cura Italia, che le carceri non ha svuotato per niente). L’ex boss della camorra ha 78 anni, è detenuto da 42, ed è uscito per la prima volta dalla cella a febbraio per motivi di salute. Della sua pericolosità, ci si può fare un’idea. Come del fatto che 42 anni siano una vacanza soltanto se confrontati al “fine pena mai”. Il suo avvocato ha dichiarato: “Sento e leggo cretinate… è un’eresia sostenere che al 41 bis si cura meglio che fuori”. E forse non alludeva solo a Salvini.