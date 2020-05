La “fat lady” Pelosi e l’obeso patologico Trump

Conoscendola è probabile che se, per riconoscerle il ruolo di Speaker, le avessero detto “the opera insn’t over until the fat lady sings”, che è solo un modo di dire, si sarebbe offesa. Invece Nancy Pelosi, donna di garbo e sciabola, intendeva proprio “fat”. E perculando The Donald per la sua idea di curarsi con l’idrossiclorochina ha detto: “Preferirei che non la prendesse, specialmente nella sua fascia d’età e, come dire, di peso… è patologicamente obeso”. Pelosi è una liberal très chic, sfoggia mascherine ton sur ton che una mia amica invidia moltissimo, e nessuno ha gridato al body shame. Fosse stato un uomo, ci sarebbe l’adunata mondiale delle indignate. Ma un suggerimento con un filo di perfidia, elargito a un signore che suggeriva come prendere le donne, e non esattamente per la mascherina, si può perdonare. The opera insn’t over until the fat lady sings.