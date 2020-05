Cartoline da Venezia

Approfitto di questa cartolina per mandare una cartolina di Venezia a Tom Cruise che, secondo il Sun, è tosto come un top gun o un lagunare e deciso a tornare a Venezia per girare il suo Mission: Impossible 7. Lì, o da nessun’altra parte. Perché l’uomo è generoso e “vuole che i suoi milioni arrivino in una delle aree più colpite dal Covid-19 per aiutarla a riprendersi”. Bravo, ma troverà chiuso l’Harry’s Bar. Il mitico Arrigo Cipriani ha infatti spedito anche lui una cartolina, d’addio: “Lunedì non riapro, con quelle linee guida è impossibile. Sono condizioni demenziali scritte da gente senza idee e se resteranno così non si riapre né lunedì né mai più”. La mission del Bellini è impossible.