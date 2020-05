Parlateci di Speranza

Non sono esperto in politologia e non saprei giudicare la carriera emerita di un professore come Gianfranco Pasquino. Però, intervistato da Business Insider, ieri mi ha tolto le parole di bocca, o ha chiarito meglio un mio pensiero. A tema, il rapporto che dovrebbe esserci, nella situazione presente, tra scienza e politica, esperti e decisori. Prende abbrivio dal ministro della Salute, l’impalpabile Roberto Speranza, “colui che dovrebbe invece raccogliere le informazioni e decidere, avendo prima saputo fare le domande giuste”. Ecco il punto. Per poter scegliere gli esperti necessari si deve essere sufficientemente capaci di “farsi dare le informazioni necessarie”. Dev’essere in questa zona grigia che Speranza è scomparso. Ma stiamo tutti a discutere della presenza nel governo di Bonafede.