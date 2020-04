Sei gradi di congiunzione. Il paese degli abbaialuna

Non ho seguito con particolare attenzione la faccenda dei congiunti, mi sono annoiato da solo nel momento stesso in cui ascoltando Giuseppi (che a sprezzo del pericolo dirò essere meno noioso dei due miliardi di tuìt e meme che sono seguiti) ho mentalmente annotato che “congiunti” vuol dire parenti. Punto. Ma siccome gli italiani sono un popolo di rompicoglioni che ha sempre da lamentarsi, è il loro modo di annoiarsi, perché più che congiunti sono di ristretti orizzonti, si è scatenata la riffa e/o la polemica per sapere quanti gradi di parentela sono permessi dalla Fase 2. O se gli amanti valgono come i mariti, le fidanzate come le zie. Basterebbe la regola aurea in base a cui, in sei gradi di separazione, tutti conoscono tutti. Ha risvegliato però la mia attenzione una frase particolarmente lunare del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui “anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare”. Quindi, in base alla sua segreta cosmologia, si potrà andare a trovare “un amico vero, se non è una scusa”. In pratica vuol dire due cose: che tutti sono liberi di andare dove vogliono, quindi state prudenti con la mascherina e piantatela di scassare con il furto della democrazia, manco fossimo nelle grinfie di Orbán. La seconda, che il Dpcm non serve a un cazzo. In ogni caso, godetevela, ma non schiamazzate. Io preferisco stare in casa perché, come diceva il Maestrone, “i miei amici veri, purtroppo o per fortuna / non sono vagabondi o abbaialuna”.