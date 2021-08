L'ultimo soldato americano ha lasciato l'Afghanistan

Il generale Chris Donahue, ex comandante della Delta Force, sale dopo tutti gli altri sul volo notturno che conclude il ritiro degli Stati Uniti da Kabul. Riepilogo di questi quindici giorni di evacuazione e caos

Il generale maggiore Chris Donahue, comandate della 82esima Airbone division americana e coordinatore dell'operazione di evacuazione dall'Afghanistan, è salito sull'ultimo cargo C-17 in partenza da Kabul, l'ultimo soldato americano a lasciare il paese, quello che chiude la porta della guerra iniziata vent'anni fa contro il regime talebano e contro al Qaida.

L'11 settembre del 2001, vent'anni fa appunto, l'allora capitano Donahue lavorava al Pentagono come assistente speciale del capo di Stato maggiore. E' stato a capo della Delta Force nel nord dell'Afghanistan durante il surge di truppe voluto dalla Amministrazione Obama dieci anni fa (l'attuale presidente, Joe Biden, era contrario) ed è stato il capo delle operazioni speciali sempre in Afghanistan nel 2019-20. Una delle ultime cose che il generale Donahue ha fatto prima di salire sul C-17 è stata, secondo quanto riferito dal generale Kenneth F. McKenzie al Pentagono, parlare con il comando dei talebani con cui si stava coordinando per le ultime fasi: gli ha fatto sapere quando le truppe americane se ne sarebbero andate, ma non ci sono state consegne di alcun tipo, come invece sospettano alcuni. Il generale McKenzie ha spiegato che i talebani "hanno fissato un perimetro fuori dall'aeroporto per non far entrare nessuno durante la partenza" e ha aggiunto: "Abbiamo lavorato con loro per qualche giorno. I talebani non avevano una conoscenza diretta delle tempistiche della nostra partenza, abbiamo deciso di tenere questa informazione riservata".

Soltanto quando stava per salire sul cargo, Donahue ha dato i dettagli dell'ultimo volo.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021

Dalla presa di Kabul a oggi le operazioni internazionali sono state frenetiche e complesse. Ecco un racconto a tappe per ricostruire com'è andata.

Il 13 agosto i guerriglieri integralisti entrano da vincitori nella città che i soldati italiani avevano lasciato soltanto un mese prima

La lettera della giornalista afghana Zahra Rahimi: i giorni di inferno a Kabul

Prima della presa di Kabul, l’Europa guarda ciò che accade in Afghanistan con terrore (per i migranti) e senza alcuna proposta, mentre russi e cinesi stanno sulla porta e fanno i loro calcoli

15 agosto, la resa. I talebani entrano nella capitale e il presidente afghano Ashraf Ghani si dimette

Dopo poche ore, migliaia di afghani prendono d'assalto l’aeroporto nel tentativo di lasciare il paese

Pechino intanto sfrutta la propaganda anti-americana e si vanta di intrattenere buoni rapporti con i talebani. I rischi di un pantano che non è soltanto politico

Adriano Sofri spiega come la disfatta afghana sia il colpo più grave al prestigio e all'immagine della democrazia nel mondo

Biden se ne va. Durante il suo discorso alla Casa Bianca dice che la missione era conclusa, che gli Stati Uniti non possono combattere una guerra che “gli afghani stessi non sono disposti a combattere”

L'ultimo episodio del collasso afghano, di Daniele Raineri. lo slogan “guerra infinita” ha aiutato i talebani a trionfare, la credibilità occidentale è in crisi e al Qaida sta benissimo

Nel 2001 una guerra giusta liberò le donne afghane. Ora torna la decisiva questione tra islamismo e libertà

I talebani nella loro prima conferenza stampa dicono di voler garantire i diritti delle donne, la libertà di stampa e promettono un governo “inclusivo”. Ma la verità è che non sono cambiati, hanno soltanto imparato a parlare in pubblico

Da dove arrivano i soldi dei talebani. Ecco come sono riusciti a sopravvivere per vent’anni, piuttosto costosi, di clandestinità e di attesa

La resistenza nel Panshir di Ahmad Massoud, figlio del leggendario combattente antitalebano

Edi Rama spiega al Foglio la decisione dell'Albania di aprire le porte a 3 mila profughi: "E' la nostra storia a imporcelo. Noi abbiamo visto la guerra e ne abbiamo ancora memoria"

"Il fallimento è di tutto l'occidente. Ecco perché l'Unione europea non può prendere il posto degli Stati Uniti e della Nato", ci dice l'editorialista del Figaro

Gli estremisti possiedono un arsenale molto ricco e hanno libero accesso a un enorme database di dati di milioni di afghani e agli strumenti per leggerli. Ecco cosa hanno lasciato gli americani nella fuga

L'Unione europea non ha un'idea comune su come evitare una nuova crisi migratoria. Jansa e Kurz dicono quello che gli altri pensano e propongono una soluzione: alzare muri (virtuali o fisici)

Biden non accetta la richiesta di una proroga per permettere di proseguire con l'evacuazione. Ma tutto era stato deciso già a Kabul tra il direttore della Cia e i talebani. Draghi: coinvolgiamo altri paesi. Le delusioni dei leader

26 agosto. Attentato dell'Isis all'aeroporto di Kabul. Il Pentagono conferma le esplosioni. Si tratta di "un attacco complesso" che ha coinvolto anche altre zone della città

Prima di Kabul, la priorità di Washington era strategia dell'Indo-Pacifico e il contenimento della Cina. Ora forse qualcosa cambierà

Il governo di Islamabad, molto influente in passato, rischia di essere messo in ombra a Kabul. I giochi di potere con il Qatar e la paura dell'instabilità (e del terrorismo)

Il 27 agosto l'Italia ha evacuato 4.890 cittadini afghani e conclude così la sua presenza ventennale in Afghanistan. Gli americani si chiedono quanti collaboratori lasceranno indietro