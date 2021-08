Da dove arrivano i soldi dei talebani?

Le loro fonti di guadagno sono redditizie. Ecco come sono riusciti a sopravvivere per vent’anni, piuttosto costosi, di clandestinità e di attesa (con qualche donazione)

“Gli Stati Uniti – ha detto Joe Biden – hanno speso migliaia di miliardi per la guerra in Afghanistan”. Un sacco di soldi, serviti a poco. Forse (lo vedremo più avanti) a fermare il terrorismo ai danni degli Stati Uniti. Non certo, è chiaro, a pacificare il Paese. Ma se gli americani hanno speso un sacco di soldi per (non) fermare i talebani, di quanti soldi hanno avuto bisogno questi ultimi per riprendersi il paese? Dirlo con certezza è impossibile.