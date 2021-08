L'Afghanistan è anche una sconfitta dell'Ue. Parla Baverez

Parigi. “La presa di Kabul da parte dei talebani è un grande fallimento per tutto l’occidente: non è soltanto la sconfitta degli Stati Uniti, ma anche quella della Nato. E’ una sconfitta militare, politica e simbolica, perché il Ventunesimo secolo è iniziato con gli attentati contro le Torri gemelle e il Pentagono l’11 settembre 2001. L’Afghanistan è il simbolo dell’occidente che si è ritirato dall’ordine mondiale e dalle istituzioni internazionali”. Nicolas Baverez, editorialista del Figaro e del Point, nonché autore di numerose opere sul pensiero liberale, è uno dei più acuti osservatori della politica francese e internazionale. “Chi fermerà gli islamisti?”, ha titolato il settimanale Point nella sua ultima copertina, domanda che il Foglio ha rivolto a Baverez. “Non credo che il regime dei talebani riuscirà ad esportare il suo modello. In compenso, l’Afghanistan potrebbe diventare un grande campo di addestramento per i jihadisti. A maggior ragione perché i talebani verranno ora adornati di un’aureola di gloria per aver sconfitto in maniera incontestabile e netta non solo gli Stati Uniti, ma l’occidente intero”, dice il saggista francese, che lo scorso anno, per le Editions de l’Observatoire, ha pubblicato “L’alerte démocratique”, un monito sulla fragilità delle democrazie liberali.

