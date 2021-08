Il bluff dei talebani non è durato nemmeno un giorno

Le violenze a Jalalabad dimostrano che per i fanatici non esiste un altro modo di governare. Però continuano a cercare il riconoscimento degli altri paesi e leader del mondo, che passa anche dai social, una comunità internazionale online

L’Afghanistan, contrariamente a quanto detto martedì dal portavoce dei talebani in conferenza stampa, continua a essere un campo di battaglia. A Jalalabad, i fanatici hanno sparato sui cittadini, durante una delle prime proteste contro di loro. I manifestanti hanno sfilato per le vie della città, fino ad arrivare nella piazza principale. Con loro portavano grosse bandiere dell’Afghanistan, con le quali hanno provato a sostituire quelle talebane. I fanatici hanno sparato sulla folla e ucciso almeno tre persone, secondo i media internazionali. Anche a Khost e Kunar ci sono state proteste contro il nuovo regime e i talebani hanno sparato per disperdere i manifestanti. Il bilancio di morti e feriti non è chiaro, ma se serviva una prova del fatto che i talebani non sono mai cambiati né mai abbiano avuto intenzione di farlo, è arrivata.