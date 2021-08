La Cina sfrutta il caos per fare propaganda anti americana

Per Pechino, sempre più forte e influente nel resto del mondo, sottolineare gli errori degli Stati Uniti è il modo per ergersi a esempio alternativo. Anche in Afghanistan: ha un ottimo dialogo con i talebani, ma di loro si fida molto poco

Come prevedibile, in questi giorni di crisi la propaganda cinese sta lavorando a pieno ritmo per delegittimare il modello americano e sfruttare a suo vantaggio la debolezza occidentale. Quando ieri il segretario di stato Antony Blinken ha parlato al telefono con i suoi omologhi internazionali e ha avuto una conversazione anche con il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi, la notizia sui media cinesi è stata diffusa sottolineando il fatto che fosse stata la parte americana a richiedere la telefonata. C’è un motivo: il 28 luglio scorso Wang Yi ha incontrato il mullah Abdul Ghani Baradar a Tianjin, in Cina, in un vertice che è stato molto pubblicizzato per mostrare il lato “dialogante” non solo dei talebani, che allora erano a pochi giorni dall’arrivo a Kabul, ma anche e soprattutto per mostrare la capacità diplomatica cinese in alternativa all’“uso del potere militare americano”. Il messaggio propagandistico di Pechino è: ora che se ne sono andati, lasciando il caos nel paese, chiedono il nostro aiuto.