Contro Pechino Blinken invia a Taipei una super diplomatica

E' stata annunciata la nomina di Sandra Oudkirk come prossimo direttore dell’Istituto americano a Taiwan, che sin dal 1979 svolge le funzioni di sede diplomatica in un paese non tecnicamente riconosciuto come tale

L’America ha scelto la sua “ambasciatrice” a Taipei. Ieri è stata annunciata la nomina di Sandra Oudkirk come prossimo direttore dell’Istituto americano a Taiwan, che sin dal 1979 svolge le funzioni di sede diplomatica in un paese non tecnicamente riconosciuto come tale. Le relazioni di Taiwan con il resto del mondo sono piene di contraddizioni, proprio perché dagli anni Settanta in poi, con la sempre maggiore influenza della Repubblica popolare cinese nel resto del mondo, l’isola di Formosa ha subìto un progressivo isolamento diplomatico. A oggi soltanto 15 paesi al mondo riconoscono l’indipendenza di Taiwan e quindi ospitano una vera ambasciata nel proprio territorio. Tutti gli altri, compresa l’America, utilizzano delle formule ambigue e accettano la politica “di una sola Cina”, quella che impone per esempio la presenza, anche nelle sedi internazionali, soltanto dei rappresentanti di Pechino, e non di quelli di Taiwan, che Pechino considera proprio territorio. Ma con la nuova amministrazione guidata da Joe Biden, e con un segretario di stato come Tony Blinken che ha assunto una posizione molto anticinese, qualcosa si sta muovendo. Di certo non sul piano formale, ma di sicuro dal punto di vista comunicativo. L’importanza di Taiwan nella politica estera americana, che rappresenta la frontiera diplomatica nei paesi dell’Asia orientale, è stata ben visibile ieri quando la nomina di Sandra Oudkirk è stata salutata come si fa con la nomina di un nuovo ambasciatore. Sono finiti i tempi in cui le relazioni tra Washington e Taipei venivano coltivate all’ombra, senza grandi proclami, proprio per non urtare la Cina.