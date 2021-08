Il Pakistan vuole qualcosa dall'Afghanistan dei talebani

Capire chi sarà l’alleato più forte dei talebani in Afghanistan dopo la ritirata occidentale sarà fondamentale per sviluppare una strategia diplomatica: con chi parlare, su chi fare pressioni. Da giorni sui media internazionali si parla degli interessi di Russia e Cina nell’area, e in particolare del ruolo che svolgerà la seconda economia del mondo, che ha già iniziato a costruire un dialogo con i leader talebani. Ieri però, dalle pagine del New York Times, la capa del bureau di Pechino Jane Perlez faceva notare come il vero vincitore della guerra in Afghanistan potrebbe essere il Pakistan. “Pochi giorni dopo la presa di Kabul da parte dei talebani”, scrive Perlez, “la loro bandiera sventolava sopra una moschea nel centro della capitale del Pakistan. Un gesto sfacciato volto a fare un dispetto agli americani sconfitti. Ma è stato anche un segno dei veri vincitori di vent’anni di guerra afghana”. La posizione del Pakistan negli ultimi vent’anni è stata doppia: da un lato hanno ricevuto ingenti aiuti americani per appoggiare la guerra di Washington all’estremismo islamico, dall’altro “i talebani afghani che gli americani stavano combattendo sono, in gran parte, una creazione del servizio di intelligence pakistano, l’Isi, che durante la guerra ha protetto le risorse talebane in Pakistan”, scrive Perlez. Due giorni dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, durante una cerimonia per lanciare la prima fase del curriculum nazionale unico nelle scuole del Pakistan, il primo ministro Imran Khan ha detto che i talebani in Afghanistan hanno “spezzato le catene della schiavitù”, in quello che è stato interpretato dagli analisti come un primo, vago endorsement del futuro governo talebano. “Quando adotti la cultura di qualcun altro”, ha detto Khan, “credi che sia superiore e finisci per diventarne schiavo”, sottolineando l’importanza della “cultura tradizionale” spesso messa in contrapposizione all’“imperialismo” della cultura anglosassone. La vittoria dei talebani è poi usata da esponenti pachistani in chiave anti-indiana. Ieri il portavoce del partito di governo, il Movimento per la Giustizia del Pakistan, Neelam Irshad Sheikh, ha detto che i talebani “aiuteranno il Pakistan a liberare il Kashmir dall’India”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE