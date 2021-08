Biden dice che il ritiro non si ferma e promette di dare la caccia ai terroristi

“E’ stata una giornata difficile. Questa sera a Kabul c’è stato un attacco terroristico per mano di un gruppo conosciuto come Isis-K. Hanno perso la vita uomini dell'esercito americano che facevano la guardia all’aeroporto e molti altri sono gravemente feriti. Anche i civili sono stati uccisi”, ha detto il presidente americano Joe Biden arrivando verso le undici e trenta in conferenza stampa. Il bilancio delle vittime continua a salire e i marines uccisi sono arrivati a 13. “Sono stato impegnato tutto il giorno, in contatto costante con i militari qui a Washington, al Pentagono, in Afghanistan e a Doha. La situazione sul campo è in evoluzione e mi tengo aggiornato. Questi membri dell’esercito hanno dato la vita – lo so è un’espressione abusata ma molto appropriata in questo momento – erano eroi, eroi che sono stati impegnati in una missione pericolosa per salvare la vita degli altri”. Biden difende il ritiro, la decisione di abbandonare l’Afghanistan non meno alla luce delle esplosioni a Kabul, dell’ulteriore caos, delle perdite. “I marines partecipano a uno sforzo di evacuazione senza precedenti nella storia. negli ultimi undici giorni sono state portate in salvo 100mila persone, cittadini americani e collaboratori afghani. Solo nelle ultime dodici ore, ne sono partite 7.000”.

