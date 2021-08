Amrullah Saleh, l'ex vicepresidente che resiste per sopravvivere

Il Panshir è l’ultimo lembo di terra afghana a non essere sotto il controllo dei talebani. Ma in questa provincia ancora libera, dove viene coltivata l’ambizione di avanzare nelle zone limitrofe combattendo gli “studenti coranici”, le cose così come sono potrebbero non durare per molto: “Sappiamo che le nostre forze militari e logistiche non sono sufficienti. Saranno rapidamente esaurite a meno che i nostri amici in occidente non trovino un modo per rifornirci”. Questo l’appello lanciato ieri sul Washington Post da Ahmad Massoud, figlio di quel comandante Massoud che ha guidato l’Alleanza del nord contro il vecchio regime dei talebani.

