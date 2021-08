L'ultimo volo da Kabul a Roma

Roma. Con la partenza nella serata di oggi dell’ultimo aereo militare, si è conclusa l’operazione di evacuazione gestita dalle Forze armate italiane e anche la presenza, durata vent’anni, dell’Italia in Afghanistan. Per rispondere al collasso afghano, gli Stati Uniti e gli altri paesi alleati presenti sul territorio hanno dovuto organizzare un’evacuazione veloce e capillare, che fra tre giorni, il 31 agosto, dovrà essere conclusa, come prevedono gli accordi con i talebani. I governi in Afghanistan hanno cercato di portare in salvo i propri connazionali e numerosi cittadini afghani, prima di tutto i collaboratori delle ambasciate e delle ong ma anche chi, accalcato all’aeroporto di Kabul, ha cercato un volo che lo portasse lontano dal nuovo regime. Dopo l’attentato di giovedì, in cui sono stati uccisi più di centosettanta afghani, tredici soldati americani e tre cittadini britannici (due adulti e un bambino), le operazioni di evacuazione si sono intensificate.

