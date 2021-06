A Herat Guerini ammaina la bandiera della missione italiana

Il ministro celebra i risultati (e i caduti), ma dice: “Sono consapevole della complessità”. Il salto nell’ignoto. Entro l’estate, le truppe americane e quelle della Nato andranno via. I talebani vogliono riprendersi tutto quello che considerano loro, quindi l’intero paese. L’Amministrazione Biden spera che il governo di Kabul possa e sappia resistere. I soldati americani smantellano tutto quello che non possono portarsi via, comprese le tende tagliate a striscioline. Lo Stato islamico intanto approfitta del vuoto e fa stragi indicibili

Herat, dal nostro inviato. “Sono consapevole della complessità”, dice il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, dentro all’hangar degli elicotteri di Camp Arena di Herat, nel settore ovest dell’Afghanistan che per la maggior parte degli ultimi vent’anni è stato il centro delle operazioni italiane qui. E’ la cerimonia dell’ammaina bandiera davanti a file di soldati italiani, americani e albanesi sull’attenti per salutare la fine della missione internazionale Resolute Support, che a partire dal 2015 aveva sostituito Isaf – è stato il momento nel quale le attività dei soldati occidentali hanno cominciato a concentrarsi sull’addestramento delle forze militari afghane, che sono quelle che devono sopportare il peso della guerra. “Shona bo shona”, spalla a spalla, come dice Guerini, con un’espressione in lingua dari che è diventata molto familiare a chi ha partecipato alla missione. Suonano le note del silenzio per ricordare i caduti, cinquantatré, trentuno dei quali in combattimento, su cinquantamila italiani in divisa che hanno preso parte a rotazione alla campagna infinita contro la guerriglia talebana.