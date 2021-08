Al G7 Johnson va d'accordo più con l'Ue che con Biden

Il padrone di casa del G7, Boris Johnson, si è trovato più a suo agio con i suoi omologhi europei che con il presidente americano Joe Biden. La Gran Bretagna e i paesi dell’Ue hanno chiesto a Biden di estendere la scadenza per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan oltre il 31 agosto ma non c’è stato nulla da fare, come ha confermato il portavoce del Pentagono John Kirby nel pomeriggio. In una conferenza stampa dopo il vertice Johnson non è intervenuto sulla proroga, ma ha ripetuto che dal 14 agosto la Gran Bretagna ha evacuato 9 mila cittadini britannici e collaboratori afghani.

