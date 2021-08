Biden tradisce il G7 e conferma il ritiro dall'Afghanistan a fine mese

Il presidente americano non ha accettato la richiesta di una proroga per permettere di proseguire con l'evacuazione. Ma tutto era stato deciso già a Kabul tra il direttore della Cia e i talebani. Draghi: coinvolgiamo altri paesi. Le delusioni dei leader

La riunione dei leader del G7 doveva permettere all’occidente di salvare un minimo di onore, trovando un’intesa su come porre fine in modo dignitoso alla ritirata caotica dall’Afghanistan e al fallimento strategico della caduta lampo di Kabul. Invece, nonostante gli appelli degli alleati europei di prolungare la scadenza del 31 agosto per il ritiro americano, Joe Biden ha deciso di non tenere testa ai talebani, lasciando a loro le sorti dell’evacuazione dei cittadini occidentali e afghani che hanno collaborato con le forze della coalizione. L’America non supererà la “linea rossa” fissata dai talebani.