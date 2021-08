I talebani accerchiano la resistenza. Le trattative nel Panshir

Isolamento e unità d'assalto paramilitari: così i talebani stanno stanando i ribelli. Massoud spera nel sostegno di altri paesi, ma più di due mesi non può reggere e intanto studia una resa onorevole

Nella stretta pianura nei pressi del Passo di Salang della valle del Panshir i combattenti anti talebani si concedono una pausa improvvisando una partita di pallavolo. Nella Valle dei Cinque Leoni, a 150 km da Kabul, nell’unica regione dell’Afganistan che non è caduta in mano ai talebani, si sta organizzando la resistenza. La valle, una vera fortezza naturale, è difficilmente accessibile. Quando si arriva da Kabul vi è un solo un punto di entrata e di uscita, si è costretti a passare per una stretta e profonda gola che garantisce ai resistenti una sufficiente protezione.