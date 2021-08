Chi sono i talebani in mimetica del Battaglione Badri 313

Per le strade di Kabul i talebani armati di fucili d’assalto prendono il pieno controllo del territorio con pattugliamenti degli incroci nevralgici per garantire l’ordine e la sicurezza secondo i loro canoni. Si notano ai checkpoint più critici addetti alla sicurezza in uniforme militare, armati di tutto punto, con giubbotti antiproiettile, caschi con torce e telecamere e spesso anche mascherati. Si spostano a bordo di pick-up o di mezzi militari sottratti alle forze afghane ed entrano perfino nelle moschee. Altri membri sono invece vestiti con uniformi militari bianche e anch’essi mascherati: li chiamano i fantasmi bianchi. Sono le teste di cuoio delle Forze speciali talebane, le unità d’assalto del 313 Badri Battalion, gruppo paramilitare addestrato dai talebani nel campo militare di Salahuddin Ayubi in Afghanistan.

