Perché l'Ue deve cambiare strategia in Afghanistan

Il modo in cui l’Unione europea sta affrontando la crisi in Afghanistan rivela un bias cognitivo grave per chi aspira a diventare un attore geopolitico: la convinzione che alleati o avversari agiscano sulla base di interessi e razionalità europei, dimenticando le loro motivazioni ideologiche, religiose o nazionali. Agli occhi dell’Ue, Joe Biden avrebbe dovuto prorogare il ritiro oltre il 31 agosto per onorare la promessa di completare l’evacuazione degli afgani e di restaurare le alleanze dell’America.. Nonostante le pressioni al G7, Biden ha preferito non far correre all’esercito più potente al mondo il rischio di perdere anche un solo soldato. Agli occhi dell’Ue, ai talebani ora converrebbe fare concessioni per evitare di guidare uno stato paria. “I talebani sono ormai una realtà in Afghanistan”, ha detto ieri Angela Merkel, predicando il dialogo. Ma per i talebani contano di più il riconoscimento e gli aiuti dell’Unione o il simbolo della disfatta americana e il ritorno del loro Emirato? Nel suo discorso al Bundestag Merkel ha mescolato realismo e idealismo sull’Afghanistan post ritirata. Questo è un momento “amaro”, ma “rimango convinta che nessuna forza o ideologia possa resistere alla spinta per la giustizia e la pace”, ha detto Merkel.

